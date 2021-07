Bestuurder zonder rijbewijs belandt met auto op z’n kop in trens

De bestuurder van deze auto is zondagmiddag met het voertuig op z’n kop geëindigd in een trens. Het ongeval gebeurde iets voor 15.00u aan de Indira Gandhiweg in Suriname. De man zou niet in het bezit zijn van een rijbewijs.

Het voertuig reed over de Indira Gandhiweg, komende vanuit richting Lelydorp en gaande richting Latour. Ter hoogte van apotheek Karis ging het mis, vlakbij de inrit. Wat er precies gebeurde is nog niet duidelijk.

Het voertuig donderde in de trens. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.