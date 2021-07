Automobilist in onverzekerde auto rijdt voetganger aan na inhaal- en uitwijkmanoeuvre

Een 26-jarige voetganger is afgelopen dinsdag door een automobilist aangereden, nadat deze bij een inhaalactie met een onverzekerd voertuig moest uitwijken voor een tegenligger. Het slachtoffer Analies G. werd van achteren geraakt en verloor daarbij twee tanden meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Santo Dorp kreeg op dinsdag 6 juli een melding van een aanrijding die plaats vond aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg. Bij aankomst op de plek bleek het te gaan om een aanrijding tussen een auto en een voetganger.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek kwam naar voren dat de 36-jarige autobestuurder Rido P. , de 26-jarige voetganger Analies G. die aan de linkerzijde van boven vermelde weg liep, wilde inhalen. Rido week daarbij weer op de linker rijhelft ter voorkoming van een botsing met een tegenligger.

Door deze uitwijkmanoeuvre werd de voetganger van achteren aangereden. Het verkeersslachtoffer raakte twee tanden kwijt en twee andere tanden kwamen los te zitten. Per ontboden ambulance werd het slachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor het bekomen van medische hulp.

Het voertuig van de veroorzaker bleek niet verzekerd te zijn. Rido werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het rijbewijs van de veroorzaker die niet onder invloed van alcohol verkeerde, ingevorderd. Na te zijn verhoord is de autobestuurder heen gezonden. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden meldt de politie.