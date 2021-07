Veelpleger grijpt mobiele telefoons uit handen moeder en zoon

De Surinaamse politie heeft een man aangehouden die afgelopen weekend twee mobiele telefoons uit handen van een moeder en haar zoon heeft weg gegrepen. Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft de 54-jarige verdachte Steven B. op maandag 5 juli aan de Calcuttastraat opgespoord en aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

Deze man is bekend bij een familie die woonachtig is aan de Tammengastraat. Terwijl hij zich in de nacht van zondag 4 op maandag 5 juli op dat adres bevond, zag hij kans om onder bedreiging twee mobiele telefoons weg te grijpen uit handen van de hoofdbewoonster en haar zoon. Na de daad koos Steven het hazenpad.

Beide mobiele telefoons werden bij zijn aanhouding op hem aangetroffen en in beslag genomen. Hierna werd de verdachte overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven. Steven die een bekende van de politie blijkt te zijn, heeft bij de voorgeleiding bekend het strafbaar feit te hebben gepleegd. Ook gaf hij toe vaker te zijn gevonnist en de telling hiervan zelfs kwijt is.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte veelpleger Steven ter zake bedreiging en diefstal middels geweldpleging door de politie achter slot en grendel geplaatst. De twee mobiele telefoons zijn inmiddels afgestaan aan de rechtmatige eigenaren meldt de politie.