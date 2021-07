Auto vliegt van de weg en eindigt in trens

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmiddag in Suriname, is deze personenwagen op z’n kop in een trens langs de weg terecht gekomen.

Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats bij het bord van verkavelingsproject Isabella te Saramacca, nabij de Isabellastraat.

Door nog onbekende oorzaak reed de bestuurder met het voertuig van de weg en belandde op z’n kop op de zijkant van de trens. Het vermoeden bestaat dat hij hard zou hebben gereden.

De bestuurder is gewond afgevoerd. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.