Suriname Festival in Den Haag gaat dit jaar niet door

De organisatie achter het Suriname Festival, Stichting Insaaf Nederland, heeft besloten om het Suriname Festival in Den Haag definitief niet door te laten gaan dit jaar. De situatie met corona in Nederland gooit roet in het eten.

“Met de huidige Coronaregels en het nieuwe Delta-variant is het haast niet meer mogelijk om in september het festival te organiseren, waarbij de kwaliteit voor bezoekers gegarandeerd kan worden” aldus de organisatie.

“Wij hielden al enige tijd rekening met deze uitkomst, het annuleren van het Suriname Festival 2021 is dan het enige, juiste besluit. De gezondheid en veiligheid van u: deelnemers, exposanten, leveranciers, artiesten en vrijwilligers is onze grootste prioriteit. Healthy first, bescherm uw zelf en al uw naasten en wellicht tot ziens in 2022.”

Het festival zou dit jaar op 2, 3 en 4 september plaatsvinden.