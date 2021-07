58-jarige Surinaamse ex-minister Hoefdraad op Interpol opsporingslijst

De ex-minister van financiën van Suriname, Gillmore Andre Hoefdraad, is deze week officieel toegevoegd aan het signaleringssysteem van Interpol. Voor de 58-jarige Hoefdraad is door Interpol een zogeheten ‘red notice’ uitgevaardigd.

Hoefdraad, die de Surinaamse nationaliteit bezit, wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de Anti Corruptiewet; overtreding van de Bankwet; overtreding Wet Moneylaundring; ambtsverduistering en oplichting zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van strafrecht.

In augustus vorig jaar had de Surinaamse politie ook al een opsporingsbericht van hem verspreid. Op 8 juni 2021 werd er een ‘red notice’ bij Interpol tegen hem uitgevaardigd. Een zogenaamde ‘red notice’ is een verzoek van een land om een gezocht persoon op te sporen en op te pakken.

Zo staat Hoefdraad in het signaleringssysteem van Interpol. Dit is (nog) niet online te zien via de site van Interpol: