Automobilist met autopech berooft van ketting door mannen die hulp boden

Een automobilist die met autopech langs de weg stond en voorbijgangers om hulp vroeg, is door enkele mannen die hem hulp aanboden berooft van zijn gouden halsketting. Een van de verdachten is de 22-jarige Selvin V., meldt het Korps Politie Suriname.

Deze jongeman is op dinsdag 29 juni door de politie van het bureau Albina in het Park te Marijkedorp in de boeien geslagen. De benadeelde deed diezelfde dag aangifte bij de politie van het voormeld bureau. Hij verklaarde aan de politie dat hij eerder op die dag op het Anjumara project autopech had en enkele voorbijgangers om hulp vroeg.

Daarbij werd geconstateerd dat hij zijn auto accu moest vervangen. Om zijn auto veiliger langs de weg te parkeren, schoten enkele manspersonen waaronder Selvin hem te hulp. Bij die gelegenheid werd zijn gouden halsketting met bijbehorende hanger met een gewicht van 165 gram van zijn hals weggerukt. Hierna kozen de verdachten het hazenpad.

De wetsdienaren stelden een onderzoek in en deden samen met de benadeelde locaties waar jongemannen zich vaak te Albina ophouden aan. Op aanwijzing van de aangever werden Selvin en zijn kompaan in het Park gesignaleerd. Selvin werd door de politie aangehouden, terwijl zijn kompaan kans zag te vluchten.

De verdachte Selvin heeft toegegeven samen met zijn voortvluchtige kompaan de benadeelde hulp te hebben geboden. Naar zijn zeggen moet zijn kompaan de halsketting met bijbehorende hanger van de man zijn hals hebben weggerukt. Na zijn daad toonde hij hem de buit.

Selvin is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige kompaan wordt gewerkt. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan Recherche van regio Oost meldt de politie.