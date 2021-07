Slecht weggedeelte Carolina baart zorgen

Door het slechte weggedeelte tussen de brug bij Carolina en de afslag naar Redi Doti kunnen bewoners van de omliggende dorpen met hun voertuigen de wegstrekking moeizaam passeren. Dit meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Dorpshoofd Muriel Fernandes van Casipora, die dagelijks te maken krijgt met deze bizarre situatie, trekt aan de bel. “Er zat maandag een truck vast en dat belemmert onze personenauto’s om verder te rijden. Want als we stoppen, kunnen we vastzitten in de modder”, zegt Fernandes.

Hoewel de weg van Carolina voor verkeer boven de vier ton is afgesloten, wordt hieraan geen gehoor gegeven. Door de zware trucks en de aanhoudende regens raakt de weg verder verslechterd. “We zien toch vrachtwagens met houtblokken en trucks met zware machines op de weg”, zegt Fernandes.

Slechts twee ondernemers van het gebied zetten zich in om de weg te onderhouden, maar kunnen aan de huidige situatie niet veel doen. Bewoners van de dorpen die dagelijks voor werk naar Paramaribo reizen, begeven zich in onzekerheid over de weg.

Fernandes had drie weken terug samen met dorpshoofden van de nabij gelegen dorpen, namelijk Marciano Stuger (Redi Doti) en Lloyd Read (Pierre Kondre Kumbasi), een gesprek met districtscommissaris Marlene Joden van Para over de slechte staat van de weg. Er zouden nieuwe aanwijzingsborden geplaatst worden, waarbij het toegestane gewicht zou worden aangeduid. “De oude borden zijn aangereden door houttrucks”, zegt Fernandes. De nieuwe borden zijn nog niet geplaatst.