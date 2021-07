‘Medewerker MZ geschorst na misdragen tegen Nederlandse delegatie en minister’

De Medische Zending (MZ) in Suriname heeft onlangs een medewerker geschorst omdat die zich -volgens hen- zou hebben misdragen tegen de Surinaamse minister van Volksgezondheid en een Nederlandse delegatie. Dit gebeurde vorige maand tijdens een werkbezoek van de minister aan het Boven-Suriname gebied, tezamen met de Nederlandse medische missie, onder leiding van Marc Sprenger en ambassadeur Henk van der Zwan.

De MZ directie laat in een reactie weten dat de medewerker in kwestie, dhr. Isman Antomoi, geschorst is vanwege het feit dat de Medische Zending het getoonde gedrag naar de Minister en de Nederlandse delegatie ten zeerste afkeurt. “Soortgelijk gedrag is meerdere malen besproken met de medewerker en druist in tegen de beroepscode van de Gezondheidszorg Assistenten en ook tegen de algemene normen en waarden van de instelling”, zegt de MZ.

Het werkbezoek was in het kader van het COVID-19 vaccinatie proces en de knelpunten rond de COVID-zorg in het binnenland. “Tijdens dit moment heeft Antomoi zich op dusdanige manier misdragen tegen de delegatie dat hierdoor niet alleen het imago van de organisatie, maar ook van de Staat Suriname is geschaad. De MZ directie is voorstander van het uiten van meningen, maar gelooft dat die op een correcte en respectvolle manier tot stand moet komen”, meldt de organisatie in een persbericht.

Daarin zegt de MZ verder:

In een eerder verschenen bericht in Suriname Herald brengt dhr. Isman Antomoi de schorsing in verband met de nu gaande ‘actie’ van de medewerkers waarover de directie heeft vernomen dat die niet voortgevloeid is uit de relatie met de directie, maar dat de medewerkers eerder op deze wijze hun ontevredenheid tegenover het bestuur van de Medische Zending Werknemers Organisatie (MZWO) wensen te uiten.

De directie die op dit moment nog in de onderhandelingsfase zit met de bond, betreurt dit ten zeerste, omdat zij gezien de uitgezette planning over de bedrijfsvoering en de COVID-19 vaccinatie in het bijzonder elke me- dewerker wenst in te zetten om zo het gemeenschappelijk doel te dienen. De directie benadrukt in deze niet slechts voorstander te zijn, doch is zij ook actieve beoefenaar van dialoog en roept partijen op om aan de gesprekstafel plaats te nemen en onze dienstverlening volledig te hervatten.

Medewerker Antomoi is zich van geen kwaad bewust. Volgens hem heeft hij de minister slechts gewezen op het besmettingsgevaar, als de bewindsman tijdens lockdown met een groot aantal mensen het gebied bezoekt. Tegen SR Herald zei hij dat via zijn advocaat stappen zal ondernemen tegen de schorsing.