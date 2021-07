Militair vermoedelijk gesprongen van Wijdenboschbrug

Een militair is vermoedelijk dinsdag gesprongen van de Wijdenboschbrug in Suriname. Hij liet een tas en een bromfiets op de brug achter.

In de tas is het legitimatiebewijs aangetroffen van de 31-jarige S.R. en een ook een pasje van het Nationaal Leger. Of het legitimatiebewijs van de man is die is gesprongen, is niet bekend.

Een getuige heeft gezien dat de man gekleed was in een rode trui en blauwe jeansbroek. Het gaat verder om een groene bromfiets.

De man stapte van zijn bromfiets en sprong meteen van de brug. De politie was naar de plaats gegaan voor een onderzoek.