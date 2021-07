VIDEO: Klant slaat winkelier en wordt daarna in elkaar geslagen door groep Chinezen

Vier Chinese ondernemers van een bouwmaterialenzaak aan de Tourtonnelaan in Suriname, zijn zaterdag aangehouden voor mishandeling en openlijke geweldpleging van een klant. Op camerabeelden die hieronder staan, is te zien dat er een woordenwisseling ontstaat en de klant een van de mannen daarbij eerst met zijn vuist slaat.

De klant ging bij de bouwmaterialenzaak en kocht 5 meter hout. Hij kreeg wat minder hout waarmee hij ontevreden was. De ondernemers hebben hem toen een meter erbij gegeven, maar de man was het daar niet mee eens. Hij schold uit en wilde in de handelszaak gaan.

Omdat hij geen mondkapje ophad, werd hij tegengehouden. Dat was de reden dat hij een van de verdachten een vuistslag heeft toegebracht. De ondernemers hebben daarop gereageerd en sloegen de man terug.

Een wapendrager die toevallig bij de zaak was kwam ertussen (FOTO) en heeft de partijen uit elkaar gehaald.

De verdachten, die juridische bijstand krijgen van advocaat Therese Roos, verklaren dat zij geen bedoeling hadden de man te slaan. Zij hebben enkel gehandeld nadat de klant een van hen heeft geslagen. Onder de verdachten gaat het om twee broers en twee zwagers.

Ze zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Een filmpje van de vechtpartij: