Gevaarlijke Delta-variant al in buurlanden Suriname

De gevaarlijke Delta-variant van het coronavirus, is reeds aangetroffen in buurlanden van Suriname. Zowel in Brazilië als in Frans-Guyana zijn besmettingen met deze variant geregistreerd zegt de PAHO. De mutatie die voorheen bekend staat als de Indiase-variant, is nog besmettelijker.

Hoofdpijn, keelpijn en een loopneus zijn de meest voorkomende symptomen van de deltavariant van het coronavirus, blijkt uit Brits onderzoek. Hierdoor lijkt het alsof mensen een gewone verkoudheid hebben. Een rapport van een Brits onderzoek wijst uit dat de kans op een ziekenhuisopname verdubbelt als je besmet bent met de Delta-variant

Over de hele wereld neemt het aantal besmettingen toe door deze variant, die ook al gemeld is in Argentinië, Aruba, Canada, Chili, Guadeloupe, Martinique, Mexico, Puerto Rico, de VS, Barbados, Peru en Sint-Maarten.