VIDEO: Auto rijdt stroompaal kapot en eindigt op z’n kop op perceel

De auto in onderstaand filmpje heeft zondag tijdens de lockdown, met een hoge snelheid een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) kapot gereden en is daarna op z’n kop geëindigd op een perceel geëindigd. Net na het eenzijdig verkeersongeval kwam er rook uit het voertuig (filmpje).

Het ongeval vond aan het begin van de avond plaats aan de Ringweg-Zuid. Het voertuig reed over voornoemde weg gaande in de richting van De Boerbuitenweg. Tegenover het Chiragally project verloor de bestuurder de controle over het stuur en ramde een EBS stroompaal.

Hierna ‘vloog’ het voertuig van de weg en belandde op z’n kop op het lege perceel. Diverse weggebruikers stopten om hulp te verlenen. Niemand raakte gewond.

Uren na het verkeersongeval, op het moment van schrijven, lag de auto nog steeds onaangeroerd op het perceel. Dit omdat de losgeraakte stroomkabels daar hangen, hetgeen een gevaar vormt voor de mensen die het voertuig moeten bergen.

Een filmpje gemaakt door een voorbijganger: