Enorme rookontwikkeling bij kapsalon na aangelaten vuur tijdens koken

Bij een kapsalon aan de Kwattaweg was er vanochtend sprake van een enorme rookontwikkeling als gevolg van aangelaten vuur tijdens het koken. Een zoon van de eigenaresse was bezig ei te bakken. Hij vergat het vuur uit te doen waardoor er uiteindelijk een enorme rookontwikkeling was.

Het Korps Brandweer Suriname kreeg de melding 04.14 uur en rukte met volle bemanning uit om gauw aan de slag te kunnen gaan. Ter plaatse aangekomen, bleek er sprake te zijn van vuur dat was aangelaten.

De brandweerlieden hebben wel werkzaamheden verricht om daarna de plaats te verlaten. De schade bleef beperkt tot de pan. Niemand is gewond geraakt.