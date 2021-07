Binnen 48 uur twee keer brandstichting bij oud-winkelpand Marowijnestraat

Er is vanochtend wederom getracht brand te stichten in het oud-winkelpand aan de Marowijnestraat no 124. De brandweer nam een brandende autoband waar op het dak van het pand. Het vermoeden bestaat dat iemand de in brand gestoken autoband op het dak heeft gegooid om zodoende het oud pand in brand te krijgen.

De brandweer ging ter plaatse en trof de autoband aan. Zij heeft die weggehaald. Er was sprake van brandschade aan de windveer. De melding kwam 05.09 uur dat er rookontwikkeling vanuit de dakbedekking kwam. De windveer vloog in brand waar ook kabels van NV Energie Bedrijven Suriname waren.

Op 1 juli rond 22.26 uur was er reeds melding gemaakt dat getracht was het gebouw in brand te steken. De brandweer moest toen ook uitrukken. De politie heeft de zaak in onderzoek.