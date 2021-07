BOG doneert voorlichtingsmateriaal Tabakswet aan MINOWC

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg in Suriname (BOG) heeft afgelopen woensdag een donatie gedaan aan het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De donatie betreft voorlichtingsmateriaal over de Tabakswet.

BOG-medewerkers Farisha Sheombarsing en Savora Omenette overhandigden het materiaal aan de directeur Administratief en Technisch Beheer, Natasia Bennanon.

Het doel van deze donatie is om het personeel en de bezoekers te informeren over de Tabakswet van Suriname. De directeur is tevreden met het voorlichtingsmateriaal en zal dit gauw distribueren, zodat de boodschap eenieder bereikt.

Het is de bedoeling dat via het ministerie ook scholen in de toekomst voorzien worden van deze voorlichtingsdocumenten.