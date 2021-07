Fernandes activeert noodplan voor frisdranken bevoorrading

De grote brand die afgelopen woensdag woedde bij de Fernandes Bottling Company N.V., waarbij de productiefaciliteit van frisdranken beschadigd raakte, zal zeker een impact hebben op de verkrijgbaarheid van soft in Suriname. Het bedrijf heeft daarom onmiddellijk een noodplan voor bevoorrading geactiveerd.

Fernandes Bottling Company N.V. is marktleider op het gebied van frisdranken in Suriname. Zij heeft naast de wereldbekende merken van The Coca-Cola Company zoals: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Sprite Zero, Fanta en Powerade ook de Fernandes Soft Drinks en Fernandes Soda Water in haar producten portfolio.

Sommige Surinaamse winkeliers hebben direct na de brand zelf meteen actie ondernomen en de verkoop van frisdrank gelimiteerd. Zo mogen klanten in sommige winkels slechts 2 flessen per persoon kopen (foto).

Het bedrijf zegt te willen streven naar snelle normalisering van haar productaanbod. Hiervoor zal zij gebruik maken van alle haar ter beschikking zijnde middelen, zowel in Suriname als internationaal.

“Onze excuses voor het ongemak op korte termijn, dat kan worden veroorzaakt in de onmiddellijke nasleep van deze gebeurtenis”, aldus Fernandes. Het bedrijf is de afgelopen dagen samen met de brandweer, politie en andere deskundigen druk bezig geweest met het vaststellen van de schade en het effect op haar bedrijfsvoering.

Overigens was er donderdagavond wederom brand op het terrein aan de Indira Gandhiweg. Er was sprake van een herontsteking: