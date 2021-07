CBvS en ministerie formaliseren beleid van niet-monetaire financiering

Op vrijdag 2 juli hebben governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een Memorandum of Understanding (MoU) getekend, waarin het beleid van niet-monetaire financiering is geformaliseerd.

Deze verklaring is een belangrijke stap in de wederopbouw van goed financieel en monetair bestuur in Suriname. Na het aantreden van de regering in juli 2020 werden niet alleen de leningen stopgezet, maar is ook direct een halt toegeroepen aan de monetaire financiering van overheidsuitgaven.

Dat beleid heeft mede geholpen om de wisselkoersen en daarmee de inflatie onder controle te brengen. Door de ondertekening van het MoU is dat beleid nu geformaliseerd. Het MoU zal in binnen- en buitenland het vertrouwen in de economie en in het bestuur van het land verder helpen verbeteren.