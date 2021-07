Wederom brand bij Fernandes Bottling Company

Donderdagavond heeft wederom brand gewoed op het terrein van Fernandes Bottling Company aan de Indira Gandhiweg. Er was sprake van een herontsteking.

De melding van de herontsteking kwam om 19.41 uur waarna de brandweer is uitgerukt. Zij trof bij aankomst daadwerkelijk de herontsteking aan en moest die blussen.

Het begon woensdagnacht toen een felle brand op de plaats heeft gewoed. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren met man en macht bezig om het vuur onder controle krijgen.

Het vuur begon omstreeks 01.15u in de nacht, linksachter op het terrein. De oorzaak is nog onbekend. Het vermoeden bestaat dat er sprake is geweest van blikseminslag. Het onderzoek is nog in volle gang.