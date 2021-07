Datasur: Digitalisering een belangrijke sleutel voor bedrijfscontinuiteit

Datasur is op 5 juni 2014 opgericht om Big Data lokaal op te slaan en de internationale cloud dichterbij te brengen. Suriname ontbrak een commercieel datacenter waar data, servers, applicaties en dergelijke op een verantwoorde en professionele manier konden worden beheerd. Deze behoefte is gedurende de afgelopen zeven jaren duidelijk te merken aan de enorme groei van haar klantenbestand, welke per heden meer dan 300 bedrijven telt in verscheidene sectoren. Het bedrijf begreep de noodzaak van een efficiënte ICT-infrastructuur tegen een betaalbaar tarief met een uitstekende kwaliteit maar al te goed.

Big Data

“Bij Datasur zijn we toegewijd, overtuigd en enthousiast om samen met onze klanten en partners constant bij te dragen aan de duurzame en disruptieve groei van de ICT-business in Suriname, met de primaire focus op datacenter, cloud, hosting en consultancy diensten. Om deze reis te beginnen en te versnellen, hebben wij Datasur (d.w.z. Suriname) de afgelopen maanden op de internationale voorhoede van existentiële partnerschappen kunnen plaatsen met gerenommeerde leveranciers van oplossingen zoals: Huawei, Cisco, Hewlett Packard, Dell, Google en Microsoft. Wij zijn ook partnerschappen aangegaan met drie van de grootste internationale datacenteroperators: Amazon (AWS), Equinix en AMS-IX. Partnerschappen met deze internationale bedrijven stelt ons in staat onze klanten, partners en het ICT-bedrijfsleven steeds beter van dienst te zijn, waarbij operationele uitmuntendheid en wederzijdse zakelijke voordelen worden gegarandeerd. Dit zal ook gelden als fundament om de diensten van Datasur aan te kunnen bieden in het Caraïbisch gebied, waarbij er ook zeker nieuwe strategisch portfolio gerichte product- en dienst innovaties zullen worden geïmplementeerd in de komende periode”, deelt het bedrijf mee.

Bescherming tegen bedreigingen

Het is belangrijk erop te wijzen dat de digitale wereld waarin we leven veel kwetsbaarheden kent, maar het internet is onmisbaar geworden in bijna elke organisatie. Door de jaren heen is het aantal cyberaanvallen wereldwijd drastisch toegenomen. We kunnen niet ontsnappen aan de gevaren die gepaard gaan met een verbinding op het internet. Als er zwakke punten zijn in uw ICT-infrastructuur, kan dit grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Kunt u zich voorstellen dat uw persoonlijke gegevens of vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden blootgesteld? Het is daarom belangrijk onszelf te beschermen tegen alle mogelijke bedreigingen. Met een paar basismaatregelen kunt u er snel voor zorgen dat uw gegevens te allen tijde beschermd zijn.

Certificering

Informatiebeveiliging is daarom erg belangrijk voor Datasur. Datasur is een van de weinige bedrijven in Suriname die ISO 27001 gecertificeerd is; een belangrijke ISO-norm in de datacenterwereld. Dit zorgt voor de juiste balans tussen beleid, veiligheid, innovatie, risico en servicelevel management. Dankzij haar state-of-the-art Tier 2-datacenter blijft zij alle organisaties, zowel lokaal als regionaal, top privacy, veiligheid en betrouwbaarheid bieden van al hun bedrijf kritische data en applicaties en uiteindelijk digitale ontwikkeling. Hiermee kan Datasur aantonen dat er op een veilige manier met klantinformatie wordt omgegaan. Twee belangrijke factoren zijn de manier waarop gegevens worden opgeslagen en wie toegang heeft tot de gegevens. Deze certificering is voor Datasur niet vanzelfsprekend. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet Datasur jaarlijks een strenge auditprocedure doorlopen. De audit wordt uitgevoerd door een competente externe partij.

“Wij als Datasur zijn van mening dat elk bedrijf het verdient om te groeien door middel van innovatie gedreven digitalisering. We zijn meer dan ooit toegewijd, gemotiveerd en zelfverzekerd om u en uw bedrijf te helpen groeien door gebruik te maken van ICT-diensten. Datasur zal actief en consistent bijdragen aan de ICT-ontwikkeling van en in Suriname, met een onderscheidende focus op datacenter, cloud, hosting en consultancy diensten”, aldus CEO Datasur, Anvit Ramlakhan.