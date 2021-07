Tiener (16) aangehouden voor beroven vrouw in file Van ’t Hogerhuysstraat

Een 16-jarige jongen is donderdagavond door de recherche van Paramaribo aangehouden voor het beroven van een vrouw in de file aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname. Hij ontkent schuldig te zijn, maar het slachtoffer herkent hem positief.

De tiener is in de auto van de vrouw aan de Van ’t Hogerhuysstraat gestapt, om haar te beroven. Hij nam haar halsketting weg en maakte ook een tas inhoudende geld en documenten buit.

De politie had kort na de daad een man aangehouden, maar hij bleek niet de persoon te zijn die in het voertuig van de vrouw was gegaan.

Het slachtoffer was in een file toen de tiener kans zag haar autoportier open te doen en in het voertuig te stappen. Hij bedreigde haar en maakte de tas en de ketting afhandig.