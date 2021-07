Volksgezondheid wint kort geding tegen opheffen COVID-19-maatregelen

Het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft vandaag laten weten dat het kort geding welk op 1 juni 2021 was ingediend door de heer Karel Donk, betreffende het opschorten van de COVID-19-maatregelen, is afgewezen door de rechter.

Het ging om de maatregelen voortvloeiend uit de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand, welke zijn ingevoerd om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, de zogeheten ‘lockdown maatregelen’.

De zaak is op 7 juni voor de eerste keer in behandeling gegaan, waarbij beide partijen zich konden verweren tegen het kort geding. De advocaten Mohnie Babulall en Clive Lachman hebben namens het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid de zaak verdedigd bij de rechter.