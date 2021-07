Vrouw door weggebruikers op wegdek aangetroffen

Vanmorgen rond 11.50u is deze vrouw door weggebruikers op het wegdek aangetroffen. Dit was aan aan de Keizerstraat iets voorbij de Malebatrumstraat in Suriname. De politie werd gealarmeerd die vervolgens een ambulance ingeschakelde.

Iets later kwamen nog wat agenten erbij, die de vrouw gelijk herkenden als te zijn iemand die vaak langs straten ligt. Aan de vrouw, die vermoedelijk deed alsof ze flauw was gevallen, werd gevraagd om op te staan en aan de kant te gaan zitten voor verdere ondervraging.

De vrouw gaf gehoor daaraan en stond op. De ambulance die reeds onderweg was naar de Keizerstraat, werd geannuleerd. Door de situatie ontstond er een opstopping, waarvan het verkeer behoorlijk last had.