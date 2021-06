Corona-uitbraak in cellenhuis Uitvlugt

Opnieuw is er in Suriname sprake van een corona-uitbraak in een cellenhuis en dit keer bij bureau Uitvlugt. In totaal zijn dertien arrestanten besmet geraakt met het gevreesde virus.

In eerste instantie raakte een arrestant van Uitvlugt besmet, die naar het cellenhuis Keizerstraat werd vervoerd. Maandagmiddag ondergingen zijn lotgenoten een sneltest waarbij bleek dat zij positief zijn getest. Er heeft ook een swabtest van hen plaatsgevonden waarvan het resultaat nog niet binnen is. De bedoeling is deze twaalf mannen ook over te brengen naar het cellenhuis van Keizerstraat.

Cellenhuis Keizerstraat wordt gebruikt om besmette arrestanten op te vangen. Eerder zijn besmette mannen, die zijn opgesloten in de cellenhuizen Nieuwe Haven en Latour, ondergebracht in het cellenhuis van Keizerstraat. Een deel is inmiddels genezen verklaard waarna zij is ingesloten in het Huis van Bewaring op het Santo Boma complex.

Van het bureau Uitvlugt is ook een politieman besmet met COVID-19. Het is onbekend hoe hij besmet is geraakt.