Lichaam van verdronken jongeman (19) opgevist

Het ontzielde lichaam van de 19-jarige Shiva Sewcharan, is op zondagavond 27 juni door de Maritieme politie te Domburg opgevist De jongeman verdween op vrijdag 25 juni in de diepte, nadat hij in het water sprong meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van Domburg kreeg op vrijdag 25 juni omstreeks 14.20 uur de melding dat een 19-jarige jongeman in de diepte van de Surinamerivier was verdwenen. Shiva vertoefde met zijn buurman en enkele kinderen van de buurt te Domburg. Het voorlopige onderzoek wees uit dat het latere slachtoffer samen met zijn buren langs de waterkant te Domburg zaten.

De aanwezigen verklaarden aan de politie, dat Shiva op een gegeven moment in het water sprong. Daarbij bleek het dat de jongeman niet wist te zwemmen. De buren schoten hem te hulp, maar het latere slachtoffer verdween in de diepte. De buurtbewoners deden ter zake direct aangifte op het politiebureau Domburg. Een zoekactie die gelijk op touw werd gezet leverde niet het gewenste resultaat op.

In de avond van 27 juni kreeg de politie van Domburg de melding dat vermoedelijk het lijk van de19-jarige jongeman aan de oever van de Surinamerivier was aangespoeld. De verschillende instanties werden ingeschakeld en ter hoogte van een visverwerkingsbedrijf werd het lijk van een jongeman aangetroffen. Het ontzielde lichaam van de drenkeling werd opgevist, waarna een arts de dood van het slachtoffer vaststelde.

Het lijk dat door de familie positief werd geïdentificeerd als te zijn dat van Shiva Sewcharan, is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen meldt de politie.