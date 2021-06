Ondernemer (32) aangehouden voor diefstal onderdelen bij ex-werkgever

De Surinaamse politie heeft afgelopen week de 32-jarige ondernemer Ryan B. aangehouden voor diefstal. Ryan wordt ervan verdacht onderdelen van een vrachtwagen en oplegger van zijn ex-werkgever T. te hebben weggenomen, meldt het Korps Politie Suriname.

De buitgemaakte onderdelen, die een grote economische waarde in euro’s hebben, zijn in de periode van maart 2020 tot en met februari 2021 op verschillende dagen en tijdstippen weggenomen.

De verdachte was voorman in het bedrijf van T. en kende het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Zo zag Ryan in het eerste geval kans zich op verschillende momenten te begeven naar het terrein van een reparateur waar een DAF Truck van zijn ex-werkgever voor reparatie was.

In het ander geval had de verdachte een 30 voet oplegger vanuit het bedrijfsterrein kunnen wegbrengen en delen van de oplegger gesloopt.

Ryan is de afgelopen week door de politie van het bureau Livorno aangehouden voor diefstal. Hij ontkent zich schuldig te hebben gemakt aan het strafbaar feit en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst.

De weggenomen delen van het vrachtvoertuig en de oplegger zijn nog niet terugvonden. Het vermoeden bestaat dat de verdachte de onderdelen ten eigen bate heeft gebruikt meldt de politie.