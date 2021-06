VIDEO: Oppositie stemt niet tegen economisch herstelplan regering Suriname

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 juni is in De Nationale Assembleé (DNA) het Herstelplan 2020-2022 van de Surinaamse regering goedgekeurd. Dit met medewerking van de oppositie: de NDP stemde niet tegen en de BEP gaf gedoogsteun.

Het plan is hierdoor met algemene 32 stemmen goedgekeurd. President Santokhi gaf aan dat het echte werk nu gaat beginnen. Hij sprak ook zijn waardering uit aan het adres van de oppositie, voor het feit dat ze niet tegen het economisch herstelplan heeft gestemd.



Opmerkelijk is ook dat de fractie van oppositiepartij NDP, voor het eerst tijdens de stemming in de vergaderzaal is gebleven. Gebruikelijk is dat leden die zich wensen te onthouden van stemming de vergaderzaal verlaten en pas nadat de stemming heeft plaatsgevonden terugkeren schrijft dWT.

Het Herstelplan houdt onder andere in dat de overheid 185 maatregelen uitvoert om Suriname gezond te maken. Voor het uitvoeren van sommige maatregelen wordt samengewerkt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).