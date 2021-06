Drive-thru vaccinatie bij Stichting De Olifant

Bij Stichting De Olifant in Suriname is vanmorgen een drive-thru vaccinatie actie gestart. De opkomst is redelijk te noemen en de afhandeling gaat snel.

“Een ieder wordt aangeraden gebruik te maken van deze gelegenheid, om zich te laten vaccineren. Het is in ons aller belang, het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal. Rij kon tek a spoiti in Stichting de Olifant” aldus de VHP in een eerder bericht.

De vaccinatie vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 juni, van 08.00u -16.00u. Iedereen is welkom.