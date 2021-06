Opening Dagbehandeling Hematologie in het St. Vincentius Ziekenhuis

Op 23 juni 2021 vond in het St. Vincentius Ziekenhuis, de opening plaats van de dagbehandeling van de hematologie. Deze kamer wordt ook wel de chemokamer genoemd, omdat de kamer primair is ingericht om patiënten met een hematologische maligniteit (bloedkanker) te behandelen. De behandeling bestaat dan voornamelijk uit chemotherapie.

De patiënten worden hier in een poliklinische setting behandelt dat wil zeggen dat er geen overnachting plaatsvindt. Er is slechts een kortdurende opname noodzakelijk. De behandeling vindt plaats in een recliner stoel. Ook andere toedieningen zoals ijzer infusen of ontijzering voorgeschreven door onze hematoloog vinden hier plaats. De kamer wordt derhalve als dagbehandelkamer aangeduid.

Patiënten brengen heel veel tijd door in deze kamer. Het kan variëren van elke week gedurende een maand, tot bijvoorbeeld maandelijks gedurende 2 jaren. De duur op de kamer varieert van 2 tot 7 uren per keer. Onze internist-hematoloog heeft daarom besloten om de klinische setting te verdrijven door de kamer sfeervol in te richten en de patiënten in comfortabele stoelen te laten zitten tijdens de behandeling. De vrolijke schilderijen en de smart tv zorgen voor afleiding waardoor de tijd die zij in deze kamer doorbrengen heel aangenaam en snel voorbij vliegt.

Deze kamer heeft als voordelen:

Per keer 2 patiënten te laten behandelen die dezelfde of verschillende aandoeningen hebben.Hierdoor kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld.

De opname in grote patiënten kamers te vermijden. De kans om een infectie op te lopenwordt verkleind.

Elke keer dezelfde vertrouwde omgeving en dezelfde verpleegkundigen te ervaren. Er wordteen band opgebouwd met de patiënten.

Er is altijd plek in deze kamer. Behandelingen worden derhalve niet weken uitgesteld(vanwege de COVID-19 pandemie).

De inrichting van deze kamer is mede mogelijk gemaakt door Kirpalani’s N.V., Alembo N.V., Maylin’s Rainbow Art, MN International N.V., Devika N.V., Monsch Consultancy & Designs en Perry Wolfram. Wij zijn de donateurs heel erg dankbaar voor de geleverde bijdrage.

Mensen met een hematologische aandoening (bloedziekte) kunnen nu in het St. Vincentius Ziekenhuis op de polikliniek van dokter Nicole Oldenstam terecht. Zij is als enige internist in Suriname gespecialiseerd in bloedziekten (hematologie).

Voor meer informatie over wat de hematoloog doet en welke ziekten de hematologie behandeld, bezoek de websitehttps://www.svzsuriname.org/hematologie of bel op het telefoonnummer 471212 toestel 407, of verstuur een email naar polihemtologie@svz.sr of app naar +597 8850635.