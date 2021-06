Nederlander (65) met bijna 10 kilo cocaïne aangehouden op Zanderij.

Een 65-jarige Nederlander is woensdag op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden met bijna 10 kilo cocaïne. Hij wilde vanuit Suriname naar Nederland vertrekken, maar viel door de mand.

Tijdens een scancontrole bleek er iets mis te zijn met zijn koffer. De politie stelde een onderzoek in en trof het verboden spul aan. Deze waren verborgen in onder meer melkpoeder en agar agar.

De drugs zijn in beslag genomen en de verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De verdachte zou eerder ook in aanraking zijn gekomen met de politie voor drugssmokkel.