Surmac doneert ruim US$10.000 aan goederen aan Diakonessen Ziekenhuis

Het Surinaamse bedrijf Surmac voelt zich genoodzaakt om ook haar steentje bij te dragen zodat het goede werk van de ziekenhuizen ook in deze crisissituatie voortgang kan vinden en heeft daarom gemeend om aan het Diakonessen Ziekenhuis (DKZ) in Suriname, een bijdrage te doen in de vorm van PPE en ander ziekenhuis materiaal. De goederen hebben een waarde van meer dan US$10.000.

Mevr. Hanna Stella, HRM Manager, die namens CKC Machinehandel SURMAC NV de officiële overdracht deed van cruciale goederen, gaf aan dat SURMAC vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook oog heeft voor de samenleving; ‘Evenals een mens niet kan leven zonder zijn of haar omgeving, zo kan een bedrijf niet opereren zonder omgeving.

“Hierdoor hebben wij als organisatie zelf ervaren hoe die toename van positieve corona gevallen, leidt tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg.” Zuster Estella Landolf, Zorg Manager van het DKZ, geeft aan dat in plaats van voeding en drank, zij een verlanglijst van noodzakelijke spullen hebben gedeeld met SURMAC.

Los van PPE goederen, zuurstofmaskers, rode grote medische afvalbakken, kleine afvalbakken, waren tablets en telefoons noodzakelijk om informatie uitwisseling tussen de diverse ‘frontliners’ om op een zo veilige manier mogelijk te continueren, zonder transmissie van de ene naar de andere afdeling door papierwerk.

Naast deze donatie naar het DKZ, heeft SURMAC ook een rental generator een week lang, kosteloos ingezet voor een een zuurstof-container van het Nederlands leger.

De technicians van Surmac poseren trots met vertegenwoordigers van het Nederlands leger.