Surinaams Olympisch Comité wil eigen Olympisch scholingsprogramma opzetten

Jaarlijks wordt op 23 juni de Olympic Day herdacht (het Internationaal Olympisch Comité is op 23 juni 1894 in Parijs opgericht). Olympic Day is een dag waarop mensen over de hele wereld leren over het Olympisme en de Olympische waarden.

De Olympische Spelen zijn het grootste sportgebeuren ter wereld en ook de meest bekende Olympische activiteit. Maar het Olympisme houdt veel meer in dan alleen de Olympische Spelen. Het Olympisme is een filosofie die sport ziet als een middel om positieve ontwikkelingen voor het individu en de samenleving te brengen. De jaarlijkse viering van Olympic Day staat in het teken van het Olympisme en de Olympische waarden.

De drie belangrijkste Olympische kernwaarden die gepropageerd worden door het Olympisme zijn Excellence, Respect and Friendship. De Suriname Olympic Academy, de educatieve werkarm van het Surinaams Olympisch Comité, heeft de afgelopen maanden een studie laten verrichten naar de beleving van deze Olympische kernwaarden in Suriname. Dit onderzoek helpt om lesmateriaal te ontwikkelen voor sportbestuurders, atleten en andere belanghebbenden. Het onderzoek geeft ook inzicht op welke wijze de bestaande kennis over de Olympische waarden het beste ingezet kan worden in Suriname.

De centrale onderzoeksvraag was: Welke kennis en beleving van de Olympische kernwaarden hebben ex-Olympiërs, coaches en bestuursleden van lidbonden van het SOC verworven? Aan de online survey hebben 79 personen deelgenomen, waarvan het grootste deel uit bestuursleden van sportbonden bestond.

De vijf Olympische waarden die het meest zijn genoemd door de geïnterviewden zijn: wilskracht, gezondheid, respect, plezier en vriendschap. Ten aanzien van de Olympische Spelen vindt men de volgende waarden belangrijk: eerlijk spel, gelijkheid, respect, vrede en wilskracht. Volgens de geïnterviewden hebben sportbonden en de coaches een belangrijke rol te vervullen bij de kennismaking met de Olympische waarden.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn van groot nut bij het opstellen van lesprogramma’s om de Olympische waarden te promoten in Suriname. Het Internationaal Olympisch Comité heeft al scholingsprogramma’s ontwikkeld, zoals het Olympic Value Education Program (OVEP), welke vooral bedoeld zijn om jongeren over de hele wereld te inspireren om de Olympische waarden uit te dragen in de samenleving.

De Suriname Olympic Academy en het Surinaams Olympisch Comité zullen de resultaten van het onderzoek gebruiken om in de komende periode een eigen Surinaams Olympisch scholingsprogramma op te zetten. Hiertoe zullen er contacten worden gelegd met onder andere het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en het ministerie van Onderwijs. Ook sportbonden, sportcoaches, sportjournalisten en topsporters zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Voor nadere informatie over het onderzoek wordt verwezen naar het rapport “Excelleren, Respect en Vriendschap bij ex-Olympiërs, coaches en bestuursleden”, Suriname Olympic Academy, mei 2021