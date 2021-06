Woning met inboedel geheel afgebrand te Kwatta

Een moeder en haar zoon zijn dinsdagavond dakloos geworden door een brand in hun woning aan de Hayariweg, zijstraat van de Kwattaweg. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het zou vermoedelijk in de keuken zijn begonnen en door de zoon zijn ontdekt.



Het gaat om een laagbouwwoning in hout en steen opgetrokken. Deze was niet aangesloten op het elektriciteitsnet van de NV Energie Bedrijven Suriname en ook niet verzekerd.

De brandweer heeft twee gascilinders van 28 lbs uit het brandende pand gehaald. Toen zij ter plaatse aankwam, stond de woning al in lichterlaaie.

Niemand is gewond geraakt bij de brand. De woning met inboedel is geheel afgebrand. Er zijn geen belendende panden die schade hebben opgelopen. De politie onderzoekt de oorzaak.