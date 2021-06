Tv-dieven pension Asian Inn aangehouden

De recherche van Paramaribo heeft Maikel A (25) en Bobby B (27) zaterdag aangehouden in het politieressort Uitvlugt. De verdachten hebben in de nacht van 7 op 8 juni bij pension Asian Inn te Kasabaholo ingebroken. Zij maakten zeven televisies van de merken LG en Samsung buit.

Bobby B zou de toestellen uit het raam hebben overhandigd aan Maikel A. Beide mannen zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Op camerabeelden zijn de twee verdachten te zien. Asian Inn had een beloning van SRD 10.000 uitgeloofd voor de gouden tip die naar de inbrekers leidt.

Maikel A wordt ook in verband gebracht met verschillende inbraken in Uitvlugt. Hij zou samen met Henki O (27) en Moreno R (25) de inbraken hebben gepleegd. Moreno R en Henki O zijn vrijdag door de recherche van Paramaribo aangehouden en in verzekering gesteld.

Een van de inbraken is gepleegd in een winkel aan de Hendrikstraat. Daarbij werden SRD 20 duizend, sigaretten, alcoholische dranken en diverse andere goederen weggenomen.

Op camerabeelden zijn drie mannen te zien die tijdens de lockdown in Suriname de roldeur hebben geforceerd.

De mannen kwamen in de handelszaak terecht waar zij alles overhoophaalden. Bij de kassa zochten de inbrekers naar geld. Zij wisten uiteindelijk SRD 20 duizend te stelen en ook de overige goederen die zij hebben weggedragen.