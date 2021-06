VIDEO: Rondleiding bij locatie waar zuurstofcontainers in Suriname staan

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de twee zuurstofcontainers, die Defensie Nederland naar Suriname heeft gestuurd, gereed te krijgen voor inzet. Met de containers kan 93% zuurstof worden gecreëerd en gebotteld in de daarvoor bestemde cilinders.

Defensie heeft deze steun geleverd op verzoek van de minister van Volksgezondheid, op basis van het Convenant Humanitaire Noodhulp. In Suriname kan de medicinale zuurstof goed gebruikt worden, want de behoefte is groot vanwege de vele coronabesmettingen.

Het detachement van het Geneeskundig Bataljon dat zich hiermee bezighoudt, verhuisde onlangs naar een betere locatie en wel bij het Regionaal Wanica Ziekenhuis (RWZ). Adjudant Xandra heeft onderstaand filmpje gemaakt en geeft een rondleiding op locatie:

Bekijk het filmpje hier.