Man betrapt buurman middernacht op doks stelen in kippenhok

Het stelen van een doks van de buren en die slachten voor een eigen maaltijd, is een man te Leiding 7B niet gelukt. Hij heeft vanochtend geprobeerd een van de doksen van zijn buurman te stelen. Hij werd echter op heterdaad betrapt in het kippenhok.

De verdachte sloop vanochtend rond twee uur naar het kippenhok van zijn buurman in Suriname. De benadeelde hoorde geluiden en nam een kijkje. Hij zag dat zijn buurman in het kippenhok was en sloeg meteen alarm.

Toen de verdachte het door had dat hij was gezien, rende hij met een doks in een zak de straat op. Hij liet de doks op straat achter en rende zijn woning binnen. Hij ging meteen op zijn bed en deed alsof hij in diepe slaap was.

De benadeelde schakelde de politie in die de plaats heeft aangedaan. Ook voor de politie deed de man alsof hij in diepe slaap was. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De man ontkent dat hij heeft getracht de doks te stelen. Volgens hem sliep hij de hele avond. De buurman verklaart zich niet te vergissen in de verdachte die na verhoor is heengezonden.