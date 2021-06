Nieuw boek van Marianne Spier getiteld ‘Impact’

In november komt het boek ‘Impact‘ van Marianne Spier uit bij Uitgeverij Pluim. In dit boek kijkt Spier terug op haar zakelijk leven tot nu toe en deelt ze vele levenslessen die ze leerde. Van durven vragen om wat je wilt, luisteren naar je intuïtie en omgaan met vooroordelen, tot haar visie op leiderschap, rolmodellen, het ontwikkelen van ‘life strategies’ en het vinden van balans tussen werk en privéleven.

Ze was de oprichter en tien jaar lang het gezicht van TedxAmsterdamWomen en maakt deel uit van raden van toezicht van onder meer de Joop van den Ende Foundation en het Van Gogh Museum.

De Surinaamse Marianne deelt de vele levenslessen die zij onderweg geleerd heeft. Van de lessen van haar ouders tot die van zakelijke mentoren, haar tribe – zoals Marian haar netwerk noemt – en de vele ontmoetingen met mensen tijdens haar werk in Nederland en haar internationale zakenreizen.

Tussendoor gaat ze in gesprek met leiders die haar inspireren en vertelt ze, persoonlijker dan ooit tevoren, over haar eigen leven. Over haar jeugd in Suriname en de eerste jaren alleen in Nederland, en over hoe ze zich ontwikkelde tot een succesvol sociaal ondernemer.