Jongemannen verbrassen gestolen SRD 50.000 aan sekswerksters, eten en alcohol

Drie jongemannen in Suriname hebben SRD 50 duizend, dat zij hebben gestolen, verbrast aan sekswerksters, voeding en alcohol. Zij huurden een appartement in Paramaribo-Noord waar zij een gezellige dag hadden. De politie heeft hen voor de diefstal in verzekering gesteld.

Een van de verdachten, LM, is samen met twee anderen onder wie een twaalfjarige scholier aangehouden. Hij ontkent de diefstal en vindt dat de twaalfjarige voor het vertier heeft betaald. De twaalfjarige jongen deed klusjes voor de benadeelde in Para en nam SRD 50 duizend uit zijn wagen weg.

De twaalfjarige verklaarde dat zijn twee kompanen hem hadden gestuurd het geld uit het voertuig te stelen. Hij vertelde dat LM een reservesleutel maakte van de auto van de benadeelde. Hij stond het gestolen geld aan hem en de andere jongeman af. Na de diefstal kwamen de drie verdachten naar Paramaribo. Zij huurden een appartement en betaalden ook sekswerksters. Zij genoten volop met eten en drank.

De moeder van LM heeft in het weekend SRD 30 duizend vergoed aan de benadeelde waarmee die content is. Maureen Nibte, advocaat van LM, heeft het verzoek vandaag bij de rechter-commissaris gedaan zodat de jongeman op vrije voeten komt. Nibte heeft de kwitantie van betaling van SRD 30 duizend ook meegenomen in haar verzoek en dat de benadeelde de zaak intussen wil intrekken.

Via Nibte wil de benadeelde de zaak intrekken waarbij hij het niet nodig vindt dat de jongens langer aangehouden blijven.