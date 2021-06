Winston L. mishandelde ex-vriendin zondag, waarna ze aangifte deed

De 49-jarige Winston L. die zijn 42-jarige ex-vriendin Heliante W. woensdag neerschoot, heeft de jonge vrouw op zondag 13 juni ook mishandeld. Hij haalde haar toen thuis op en reed met haar naar de omgeving van Santo Boma, waarna zij langs de weg werd mishandeld meldt het Korps Politie Suriname.

Hij liet haar daarachter, waarna zij de politie heeft ingeschakeld. Zij deed aangifte ter zake mishandeling op het politiebureau Santo Boma. Winston ging woensdagmiddag samen met zijn neefje Sheraldo S. naar de Frederikshoopweg. Hij stapte vervolgens uit, kennelijk om rekenschap te vragen, waarbij hij de jonge vrouw neerschoot en het hazenpad koos.

De vrouw werd twee keren geraakt in haar rug en een keer in haar borststreek. Ze zeeg neer en was op het moment toen de politie daar aankwam voor onderzoek niet aanspreekbaar. Heliante werd door een ingeschakelde ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp voor het verkrijgen van medische hulp. Er zal vermoedelijk operatief worden ingegrepen.

Informatie bereikte de politie daarna dat het neefje dat vergezeld was met de schutter, zich in de omgeving van de Van Hattemweg bevond. Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) koerste derwaarts en het gelukte hen dat neefje aan te houden, waarna hij werd overgedragen aan Kapitale Delicten die belast is met het verder onderzoek in deze zaak.

De schutter c.q. ex-partner is nog voortvluchtig. Er wordt aan de opsporing en aanhouding van hem gewerkt. Zijn neefje Sheraldo S. die geen melding na het gebeuren heeft gedaan bij de politie, is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en Grendel geplaatst. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.