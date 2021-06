‘Josilvio kreeg harde ‘baks’ omdat hij erg onbeschoft was’

De Nederlandse rapper Josilvio, die we kennen als de slechterik Virgil uit de film ‘Suriname’ heeft op de luchthaven van Curaçao een harde ‘baks’ gekregen van een politieman, omdat hij erg onbeschoft werd tegen personeel op de luchthaven. Hij uitte bedreigingen en zorgde zo voor verstoring van de openbare orde schrijft het AD.

Volgens de Curaçaose politie is Josylvio wegens belediging en het verstoren van de openbare orde aangehouden. Volgens zijn management zou de rapper staande gehouden zijn vanwege problemen met zijn paspoort.

In onderstaand filmpje, dat donderdag massaal werd gedeeld, is te zien dat een agent hem staande houdt door aan zijn schoudertasje te trekken. Josylvio lijkt zich te verweren, maar krijgt vervolgens een harde ‘baks’ van de man, waarna hij wankelt. Daarna wordt hij hardhandig in de boeien geslagen en heeft hij een nacht in de cel moest doorbrengen.

De rapper is inmiddels weer op vrije voeten op Curaçao en zijn papieren zijn volgens zijn management in orde. Die plaatste een verklaring op Instagram, welke onder het filmpje te lezen is.