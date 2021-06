‘Verdachte die op ex-vriendin schoot wilde ook moeder neerschieten’

De man die gistermiddag een vrouw neerschoot in Suriname, is de 49-jarige Winston L. Het slachtoffer is Heliante W., met wie de man een relatie had. De redactie van Waterkant.Net verneemt van getuigen dat de verdachte ook de moeder van de vrouw wilde neerschieten.

Er zijn twee mannen in de zaak aangehouden, maar de schutter zelf is nog voortvluchtig. Hij kwam woensdagmiddag bij het huis van de moeder aan de Frederikshoopweg aan, waar hij bij de inrit begon te schieten met een vuistvuurwapen. Daarbij richtte hij het wapen ook in de richting van de moeder, maar er ging vermoedelijk iets mis bij het schieten.

Heliante werd in borst en rug geraakt en is zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen. Na de daad stapte de schutter in een gereedstaand voertuig en reed hard weg. Het motief kan in de relationele sfeer gezocht worden.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie, die aan de aanhouding van de verdachte werkt.