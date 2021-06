VIDEO: Eerste drive-thru vaccinatieactie in Suriname

Het was vanmorgen druk bij de eerste drive-thru vaccinatieactie in Suriname, welke gehouden werd op het complex van Sana Budaya.

Deze actie is in de afgelopen dagen goed voorbereid. Districts-Commissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost heeft daarbij de nodige ondersteuning gegeven aan het initiatief van de Cirkel Group en partners. Ook de ressortraadsleden van Blauwgrond hebben hun bijdrage geleverd.

De vaccinatie dag is vanmorgen om 11:00u gestart. De drive-thru gaat via de achteringang van Sana Budaya aan de Michelangelostraat en men kan dan uitrijden aan de Jozef Israelsstraat. Er is ook een walk-in aan de Jozef Israelsstraat.

DC Bhola roept een ieder, in het bijzonder de bewoners van Blauwgrond en seniorenburgers op om gebruik te maken van de vaccinatieactie te Sana Budaya. De burgervader is zeer ingenomen met de recente vaart in het Nationale vaccinatieprogramma van ons land.

Een filmpje van de actie: