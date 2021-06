Ontvluchte arrestant aangehouden na waarschuwingsschoten

De politie moest vanmorgen rond kwart over zeven waarschuwingsschoten lossen om een arrestant die ingesloten is het in cellenhuis Santodorp, kort na zijn ontvluchting wederom aan te houden. De man die vastzit voor diefstal middels geweld, werd weer achter de tralies geplaatst.

De man had ruzie gekregen met zijn celgenoten. Hij was toen in de wachtruimte geplaatst in afwachting om hem in een andere celruimte te plaatsen. Hij zag op een gegeven moment kans uit het gebouw van het politiestation in Suriname te rennen.

De politiemannen gingen hem achterna en wisten hem op een belendend terrein, schoolerf, aan te houden. Zij moesten waarschuwingsschoten lossen om hem op andere gedachten te brengen.