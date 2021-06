Cijfers blijven hoog: 9 coronadoden en 283 nieuwe gevallen

In Suriname zijn woensdag 16 juni weer 9 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal personen dat tot nu toe in het land is overleden aan de gevolgen van COVID-19 is hierdoor gestegen naar 427.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat er 283 nieuwe besmettingen in 24 uur zijn geregistreerd na 715 keer testen.

Momenteel liggen er 245 personen in ziekenhuizen en 34 op de intensive care. Ondanks alle maatregelen nu al meer dan twee weken, blijven de cijfers dus hoog.

In de strijd om de huidige situatie aan te pakken zijn er in totaal 152.546 vaccinaties gegeven. Het gaat om 125.149 mensen die een eerste prik hebben gekregen en 27.397 die volledig gevaccineerd zijn (twee prikken).

De cijfers van woensdag 16 juni 2021: