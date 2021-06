SLM bekijkt samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen

Surinam Airways heeft vandaag bekend gemaakt dat passagiers van de uitgestelde vlucht PY421/422 van 15 juni op de route Paramaribo-Georgetown- Miami v.v., vandaag met Caribbean Airlines worden vervoerd naar hun bestemming.

Het bedrijf in Suriname zegt: “Zoals in eerdere bekendmakingen aangegeven zal Surinam Airways er alles aan blijven doen haar commerciële verplichtingen na te komen, al dan niet met aangepaste vluchtschema’s. In dit kader wordt de mogelijkheid bekeken voor het samenwerken met andere luchtvaartmaatschappijen.”

“Gesprekken daartoe vinden reeds plaats. De huidige situatie biedt Surinam Airways ondanks uitdagingen, nieuwe mogelijkheden! Met betrekking tot het verder verloop van de vluchtschema’s, zal Surinam Airways tijdig informatie verstrekken” aldus de SLM in een persbericht.