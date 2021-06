‘Hoe gaan we om met het koloniale en slavernijverleden in Amsterdam?’

Amsterdam is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest als het gaat om het slavernijverleden. Zo is er vorig jaar een onderzoek gedaan naar de rol van de stad in het slavernijverleden. Op 18 juni gaat Groen Links hierover in gesprek.

Zijn excuses de juiste manier waarop we omgaan met het verleden? Hoe gaan we überhaupt om met het verleden? Wat doen andere steden en hoe spelen kunst en cultuur hier een rol in? Samen met een deskundig panel gaat men in gesprek over deze en vele andere vragen.

Pepijn Brandon, Francio Guadeloupe en Farida Nabibaks en Jean-Francois Manicom geven een presentatie tijdens de bijeenkomst en gaan in gesprek met ons raadslid Simion Blom en het publiek. Waar staan we nu en hoe gaan vooruit?

Het IISG heeft vorig jaar in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar het slavernijverleden van Amsterdam. De gemeente heeft een publieksversie van het onderzoek gemaakt. Dit boekje, ‘Amsterdam en het slavernijverleden’, kun je hier downloaden (PDF, 6,7 MB).