Lid COVID-brigade Nickerie overleden na besmetting coronavirus

In Suriname is nog een politieagent overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het gaat om de 41-jarige agent eerste klasse G. Nathe. De redactie van Waterkant.net verneemt dat hij ook lid was van de COVID-brigade Nickerie.

Deze COVID-brigade in Nickerie moest vorige week sluiten nadat drie manschappen van het handhavingsteam positief waren getest op COVID-19. Het overige personeel werd in thuisquarantaine geplaatst.

Nathe, die eerder ook voor de Maritieme Autoriteit Suriname gewerkt heeft, werd opgenomen nadat hij positief was getest. Hij overleed vanmorgen.

Zijn dood is bevestigd door Raoul Hellings van de Surinaamse Politiebond die op Facebook een kort bericht plaatste: “Another one fallen! RIP agent Nathe“.