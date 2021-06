Dag afschaffing slavernij in VS wordt officiële nationale vrije dag

De Verenigde Staten gaat de afschaffing van de slavernij in 1865, in de toekomst op 19 juni vieren met een officiële vrije dag. In de meeste staten is 19 juni oftewel Juneteenth, al een vrije dag en een feestdag maar dat wordt als alles goed gaat een nationale vrije dag.

Op 19 juni 1865 eindigde de Amerikaanse Burgeroorlog met een overwinning van de Noordelijke op de Zuidelijke staten. De laatste veldslag vond plaats in de staat Texas. Een Noordelijke generaal maakte op die dag bekend dat ook de slaafgemaakten in deze staat vrij waren.

De Amerikaanse feestdag Juneteenth is ook bekend als Freedom Day, Jubilee Day, Liberation Day en Emancipation Day en herdenkt de bevrijding van hen die in de Verenigde Staten als slaven werden vastgehouden.

De Senaat stemde vannacht unaniem in met het wetsvoorstel, maar het moet nog naar het Huis van Afgevaardigden die er vrijwel zeker mee zal instemmen.