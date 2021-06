Uit tehuis weggelopen man (76) dood gevonden in bosschage Coronie

Een 76-jarige man in Suriname die op 6 juni van een tehuis in Coronie was weggelopen, is op 11 juni dood aangetroffen in een bosschage nabij de Zeedijk te Totness. Het lijk verkeerde in verre staat van ontbinding, maar er waren geen tekenen van misdrijf.

De reden van het weglopen is niet bekend, maar daarvan was wel melding gemaakt bij de politie. Sindsdien werd naar hem gezocht. Pas na vijf dagen kwam de melding dat een lijk in het bosschage nabij de Zeedijk was. De politie ging ter plaatse en stelde een onderzoek in.

Bij het onderzoek bleek het om de weggelopen bejaarde te gaan. Het is niet bekend hoe hij precies is overleden. Vanwege de lange tijd dat hij al dood was, verkeerde zijn lijk reeds in verre staat van ontbinding.