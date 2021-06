Lockdown-overtreders rijden in op politie

De stootgroep van het Korps Politie Suriname bijgestaan door leden van het Nationaal Leger (NL), heeft in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 juni tijdens surveillance werkzaamheden twee vermoedelijke lockdown-overtreders aan de Duisburglaan ter hoogte van de Coesewijnestraat aangehouden. Het gaat in deze om de 25-jarige Jurweam B. en de 21-jarige mede-inzittende Shaquille P.

De wetsdienaren constateerden dat dit duo met een personenauto op het rijwielpad reed, waardoor zij inspeelden op deze situatie. Bij het zien van de politie reden deze mannen, kennelijk om uit handen van de politie te blijven met een vaart achteruit. Zij werden toen klemgereden door de wetshandhavers. Aangezien zij hun weg op die manier niet konden vervolgen, reden zij met een volle vaart regel recht op de wetsdienaren af. Het gelukte de politie zich in veiligheid te brengen, waarna zij beide mannen die gezeten waren in het voertuig aanhielden.

De bestuurder Jurweam die niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, kon de bescheiden van het voertuig ook niet overleggen. Het voertuig werd hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen.

Tijdens de voorgeleiding verklaarde de bestuurder Jurweam B. dat hij per vergissing heeft ingereden op de wetsdienaren. Verder gaf hij aan dat hij het voertuig zou gaan bijtanken, maar echter door zijn vriend Shaquille werd misleid en overgehaald om weg te rijden.

Shaquille hield de politie voor dat hij op bezoek was bij zijn vriend en dat Jurweam hem thuis zou afzetten. Vanwege een verkeerde route die zij kozen, kwamen zij in aanraking met de politie.

Op grond van de tegenstrijdige verklaringen en vanwege het feit dat het tweetal op de politie heeft ingereden, zijn zowel Jurweam als Shaquille na overleg met het Openbaar Ministerie ter zake poging moord, poging doodslag en zware mishandeling met voor bedachten rade in verzekering gesteld.